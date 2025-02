00:00 – Le Journal de la matinée du 3 février 2025 Netanyahou est à Washington en perspective de sa rencontre avec Trump C’est le grand titre du journal de Daniel Haik ce 3 février 2025.

05:05 – L’invité de la rédaction du 3 février 2025 : »Le général Zamir ne fera pas le jeu des politiciens » Meïr Dahan, expert sécuritaire sur la personnalité et l’orientation du nouveau chef d’Etat-major de Tsahal, le général Eyal Zamir: » Le général Zamir est un personnage qui n’a pas sa langue dans sa poche. Il a des avis très clairs et ne joue pas le jeu des politiques! »

21:51 – La Revue de la presse du 3 février 2025 - L’émouvant retour d’Emily Damari à Kfar Aza - La visite de Netanyahou à Washington et les dossiers à l’ordre du jour. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 3 février 2025.

28:26 – L’invité de la rédaction du 3 février 2025 : La cohésion entre juifs et arabes israéliens a tenu le choc du 7 octobre. Stéphane Amar, journaliste, écrivain , expert du secteur arabe israélien à propos d’un sondage sur une crise de confiance entre Juifs et arabes dans la société israélienne: « Au-delà du ressenti et de cette méfiance réciproque, il faut constater que depuis le 7 octobre, la cohésion de la société israélienne a tenu bon, malgré les pièges que le Hamas a tendu aux Arabes israéliens ! «