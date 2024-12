00:00 – Le Journal de la matinée du 3 décembre 2024 L’ultimatum de Donald Trump au Hamas: libérez les otages! C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 3 décembre 2024.

04:53 – L’invité de la rédaction du 3 décembre 2024 : La nécessité de conjuguer étude de la Torah et service militaire Me Yomtob Kalfon, ancien député, revient sur les propos de Moché Yaalon, la situation politique et les enjeux du mouvement sioniste religieux: “Dans la mouvance sioniste religieuse il y a un consensus sur le fait qu’il faille allier l’étude de la Torah au service militaire. C’est la clé de la Délivrance!”

21:52 – La Revue de presse du 3 décembre 2024 L’ultimatum de Trump pour la libération des otages Nouvelle affaire judiciaire qui pourrait éclabousser Ben Gvir Les premières conclusions des enquêtes sur le 7 octobre. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 3 décembre 2024.

27:56 – L’invité de la rédaction du 3 décembre 2024 : Tsahal doit réagir plus massivement aux violations du Hezbollah Lt-colonel Stéphane Goldin, expert sécuritaire et officier des commandos Matkal sur la situation sécuritaire dans le Nord: “On savait que le cessez-le-feu était fragile. Et qu’il fallait qu’Israël puisse intervenir immédiatement en cas de violation. Il faut qu’Israël réagisse plus massivement à ces violations du Hezbollah”.