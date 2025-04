00:00 – Le Journal de la matinée du 3 avril 2025 Tsahal fragmente la bande de Gaza et crée un nouvel axe dans le Sud. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 3 avril 2025.

05:47 – L’invité de la rédaction du 3 avril 2025 : »Le Hamas est affaibli, et Tsahal le pousse le dos au mur! » Le lieutenant-colonel (rés.) Stéphane Goldin à propos de la nouvelle opération terrestre dans la bande de Gaza: »L’opération est destinée à diviser la bande de Gaza en trois parties et à exercer ainsi plus de pression pour contraindre le Hamas à revenir à la table des négociations avec moins d’exigences!”

21:23 – La Revue de presse du 3 avril 2025 -L’initiative de Laly Derai pour l’enrolement des élèves des yéchivot. Commentaires -L’affaire Qatargate (suite): avec plusieurs commentaires et analyses -L’opération terrestre de Tsahal dans Gaza s’étend Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 3 avril 2025.