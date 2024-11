00:00 – Le Journal de la matinée du 29 novembre 2024 Nord de la bande de Gaza: Tsahal poursuit et intensifie ses opérations. C’est le grand titre du journal de Olivier Granilic ce 29 novembre 2024.

05:11 – L’invité de la rédaction du 29 novembre 2024 : Les épouses des réservistes, des héroïnes du quotidien Depuis le 7 octobre, des milliers de réservistes israéliens sont mobilisés sur les fronts pour protéger les civils. Pendant ce temps, leurs épouses et compagnes, avec un courage admirable, continuent de gérer le quotidien et affrontent des défis majeurs. Karen Zenou, dont le mari Éliaou a déjà cumulé 363 jours de réserve, partage avec nous son expérience : les difficultés du quotidien, les réactions de l’entourage, l’impact sur les enfants et les répercussions de ces longues périodes d’éloignement sur leur relation de couple.

27:17 – La Revue de presse du 29 novembre 2024 Le retour des habitants du nord dans leurs foyers ne se fera pas rapidement. Les chiffres de la guerre au Liban sont révélés. Bonne nouvelle, l’ex otage franco israélienne, Mia Shem a annoncé ses fiançailles. Retrouvez la revue de presse de Olivier Granilic ce 29 novembre 2024