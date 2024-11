00:00 – Le Journal de la matinée du 28 novembre 2024 Tsahal hausse le ton envers les habitants du Sud Liban. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 28 novembre 2024.

05:01 – L’invité de la rédaction du 28 novembre 2024 : La détermination d’Israël à faire respecter l’accord sera cruciale Florence Touati-Wachsstock, habitante de Maalot nous livre ses impressions plus de 24 heures après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu:” Tout dépendra de la détermination de Tsahal et du gouvernement à faire respecter à la lettre ce cessez-le-feu et à ne pas reproduire les erreurs de ces 18 dernières années! ”

12:37 – La Revue de presse du 28 novembre 2024 Des manchettes plus sereines mais également relativement sceptiques Les enjeux d’Israël après ce cessez-le-feu. Le “marché” entre Netanyahou et Macron. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 28 novembre 2024.