00:00 – Le Journal de la matinée du 28 avril 2025 Tsahal intensifie son opération militaire dans Gaza C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 28 avril 2025.

04:57 – L’invité de la rédaction du 28 avril 2025 : Tsahal est à la croisée des chemins dans la bande de Gaza Col(rés.) Meir Dahan, à propos de l’approche militaire actuelle dans la bande de Gaza: “Nous sommes à la croisée des chemins : soit nous allons vers le retour des otages après un accord, soit on va vers la destruction du Hamas qui mettra en danger les otages!”

17:31 – La Revue de presse du 28 avril 2025 Face à face entre Netanyahou et Ronen Bar. Commentaires Les cent premiers jours du président Trump Israël s’apprête à marquer le Yom Hazikaron. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 28 avril 2025.

24:11 – L’invité de la rédaction du 28 avril 2025 : »Je me suis fixé comme mission de ramener la joie dans ma famille » Marc Abitbol, père du commandant Eliav zal tombé au combat au Sud Liban qui demain soir, récitera le kadish lors de la cérémonie d’ouverture des commémorations du Yom Hazikaron devant le Kotel. Il relate les décisions qu’il a prises quelques secondes après que l’armée lui a annoncé la mort de son fils:” J’ai pensé à trois choses: d’abord j’ai compris que c’était terminé pour Eliav. Ensuite j’ai demandé à mon père ,qui avait déjà vécu cette épreuve de perdre un fils, de m’aider. Et enfin je me suis fixé une mission: celle de ramener la joie dans ma famille!”