00:00 – Le Journal de la matinée du 27 novembre 2024 Entrée en vigueur du cessez-le-feu au Sud Liban C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 27 novembre 2024.

04:30 – L’invité de la rédaction du 27 novembre 2024 : ”Ce cessez le feu prouve que ce ne sera pas la dernière guerre du Liban” Col(rés.) Meir Dahan commente l’aspect sécuritaire de l’accord: “On nous a dit que la 3eme guerre du Liban serait la dernière. Or cet accord prouve que ce n’est pas le cas. Et c’est dommage! ”

16:03 – L’invité de la rédaction du 27 novembre 2024 : Pas de retour prochain des habitants du Nord Prof. Nathan Levy Falk, de Roch Hanikra nous fait partager le sentiment des habitants du Nord après l’entrée en vigueur de l’accord : ” Beaucoup d’habitants ne vont pas rentrer chez eux après cet accord. Mais avoir quelques semaines de calme va être bénéfique pour les populations du Nord qui sont sous le feu du Hezbollah depuis si longtemps”.

23:29 – La Revue de presse du 27 novembre 2024 Les pages d’ouverture des sites d’informations consacrées au cessez-le-feu Les journaux consacrent également leurs manchettes à l’accord validé par Israël et le Liban Les nombreux commentaires après la signature de cet accord Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 27 novembre 2024

29:48 – L’invité de la rédaction du 27 novembre 2024 : ”Macron se discrédite en refusant de parler du Hezbollah” Prof. Emmanuel Navon, directeur général d’Elnet Israël analyse les aspects diplomatiques de cet accord et déplore le refus d’Emmanuel Macron de mentionner le nom du Hezbollah: ” Ce refus est un mystère. On a parlé de ses intérêts au Liban avec le Qatar. Mais au-delà, il y a là un manque de clarté morale qui jette le discrédit sur le Président français et sur la France”.