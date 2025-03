00:00 – Le Journal de la matinée du 27 mars 2025 La Knesset vote la loi de réforme sur la commission de nomination des juges C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 27 mars 2025.

05:42 – L’invité de la rédaction du 27 mars 2025 : Cette 7ème visite depuis le 7.10 nous a fait vivre de nombreux instants d’émotion Me Elie Korchia, président du Consistoire Central, en visite en Israël dans le cadre d’une délégation conjointe du Consistoire et du Maguen David Adom: “C’est la première que nous menons ce partenariat. Nous avons vécu des instants de grande émotion durant ce séjour. Comme l’inauguration d’un scooter médialisé à la mémoire de l’otage Yotam Haim tué dans des circonstances tragiques!”

18:55 – La Revue de la presse du 27 mars 2025 Les reflets de la division interne en manchette des quotidiens Les commentaires autour de la tension interne Comment Tsahal parvient a effriter le pouvoir du Hamas. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 27 mars 2025

26:11 – L’invité de la rédaction du 27 mars 2025: »Il faut demander au RN de se positionner sur des questions cardinales » Marc Eisenberg, président de Qualita et de l’AIU à propos de la venue de Jordan Bardella et Marion Maréchal à l’invitation du ministre de la Diaspora: ”Il faut faire la distinction entre avoir des discussions avec un parti tel que le RN et voter pour ce parti! Marine Le Pen semble impeccable avec Israël. Est-ce pour autant que cela rend son parti fréquentable? Il faut demander au RN de se positionner sur plusieurs sujets importants ».