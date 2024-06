00:00 – Le Journal De La Matinée Du 27 juin 2024 Une option diplomatique pour le conflit au Liban? C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 27 juin 2024 04:32 – L’invité de la rédaction du 27 juin 2024 : Le ras -le-bol de toute la société israélienne face aux orthodoxes Amir Weitman, président groupe Libéraux au Likoud sur les tensions internes au sein du parti de Droite: “Il y a un haut le cœur au sein de toute la société israélienne: dans le public sioniste-religieux , chez les traditionnalistes. Partout. Tout le monde trouve que c’est injuste. Il faut que les orthodoxes le comprennent!” 20:12 – La Revue De La Presse Du 27 juin 2024 Tsahal: Seulement 16 % des bâtiments de Gaza ont été détruits durant la guerre Confrontation ouverte entre Yoav Galant et Netanyaou Le débat électoral Biden-Trump suscite beaucoup d’intérêt… Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 27 juin 2024. 27:01 – L’invité de la rédaction du 27 juin 2024 : Nous craignons l’influence de Tsahal sur les jeunes orthodoxes. Samuel Levy, représentant francophone du parti Chass sur la loi d’enrôlement et le verdict de la cour suprême: ” Notre grande crainte est qu’un jeune entre dans Tsahal orthodoxe et que durant son service il quitte la voie de la Torah. Supposons qu’un jeune laïc soit admis pendant 3 ans dans une yéchiva orthodoxe. Il est évident qu’à la fin il sera influencé. Il en est de même avec les élèves orthodoxes qui s’enrôleraient dans Tsahal!.