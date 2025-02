00:00 – Le Journal de la matinée du 27 février 2025 4 otages assassinés ont été rapatriés en Israël. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 27 février 2025.

05:42 – L’invité de la rédaction du 27 février 2025 : La famille Bibas appartient désormais au collectif d’Israël Rav Yéhouda Benichay, rav de la communauté francophone d’Emouna à Jérusalem, qui a perdu sa fille Routhy, son gendre le rav Ehud et trois de ses petits-enfants, Ohad, Elad et la petite Hadass (4mois) massacrés par des terroristes chez eux à Itamar, il y a 14 ans, apporte son sentiment après les obsèques de Shiri, Ariel et Kfir Bibas: » La famille Bibas était anonyme avant le 7 octobre. Elle est devenue un symbole. Notre histoire est parsemée de héros comme la famille Bibas, comme nos enfants qui ne sont plus dans la dimension individuelle mais qui sont entrés dans la dimension collective du peuple d’Israel! »

22:26 – La Revue de presse du 27 février 2025 -Les obsèques de Shiri, Ariel et Kfir Bibas. Les reportages et l’editorial d’Ary Shavit -La libération la nuit dernière des corps de 4 otages dont le franco-israélien Ohad Yahalomi – Israël face à une menace nucléaire qui s’intensifie. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 27 février 2025.

28:23 – L’invité de la rédaction du 27 février 2025 : »Nous allons avoir un devoir de mémoire par rapport à la famille Bibas » Caroline Yadan : Nous allons avoir un devoir de mémoire par rapport à la famille Bibas

31:59 – L’invité de la rédaction du 27 février 2025 : Le début du deuil collectif de la société israélienne Cathy Lawi, présidente d’EmotionAid, expert des post-traumatismes après les obsèques de Shiri, Ariel et Kfir Bibas: » La solidarité nationale qui s’est exprimée hier, permet à la société israélienne d’entamer réellement son deuil collectif après le 7 octobre! «