00:00 – Le Journal de la matinée du 26 novembre 2024 Le gouvernement va voter le cessez-le-feu au Nord C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 26 novembre 2024.

05:18 – L’invité de la rédaction du 26 novembre 2024 : L’objectif de la guerre au Liban n’est pas encore acquis. Jacques Neriah, expert sécuritaire commente les termes de l’accord de cessez-le-feu: “Le but de la guerre n’a jamais été de détruire le Hezbollah mais de le forcer a se replier et de pouvoir ramener les habitants du Nord chez eux. Ce qui n’est pas encore acquis.”

14:39 – L’invité de la rédaction du 26 novembre 2024 : L’apocalypse promis dans le Nord n’a pas eu lieu Arié Betito, directeur du Département de l’intégration à la mairie de Nahariya après une nuit mouvementée nous livre son sentiment sur l’accord qui se précise au Nord: “On nous avait promis l’apocalypse dans le Nord et grâce à D. et à Tsahal, cela ne s’est pas produit et c’est une victoire!”

21:23 – La Revue de presse du 26 novembre 2024 Les manchettes consacrées à l’accord de cessez-le-feu. Les commentaires autour de cet accord Le mécontentement des élus du nord d’Israël Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 26 novembre 2024

27:36 – L’invité de la rédaction du 26 novembre 2024 : ”Le fils d’Ali Khamenei va redonner une direction à la cause islamiste”. Catherine Perez-Shakdam,spécialiste du dossier iranien, directrice du Forum for Foreign Affairs à Londres sur le rôle de l’Iran actuellement: ” Mojtaba Khamenei est le nouveau patron à Téhéran et il est plus radical que son père. Il va donc tenter de redonner une direction à la cause islamiste !”