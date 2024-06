00:00 – Le Journal De La Matinée Du 26 juin 2024 La Cour Suprême enrôle les orthodoxes. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 26 juin 2024 04:48 – L’invité de la rédaction du 26 juin 2024 : La Cour refuse toute discrimination entre jeunes israéliens… Me Philippe Koskas Juriste, spécialiste de la Cour Suprême à la suite du verdict de la Cour sur l’enrôlement des élèves des Yéchivot: La Cour Suprême s’est prononcée en droit. A partir du moment où il n’y a plus aucune loi, elle ne pouvait trancher autrement qu’en mettant tous les Israéliens de Tel aviv ou de Bné Brak sur le même piédestal. Sans loi, il n’y a aucune logique à ce que l’un soit dispensé et que l’autre fasse trois ans de service!” 20:05 – La Revue De La Presse Du 26 juin 2024 Les m anchettes des quotidiens consacrées au verdict de la Cour Suprême Analyses et commentaires sur le verdict de la Cour Suprême Tsahal va déplacer des soldats de 8-200 vers des unités combattantes. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 26 juin 2024. 27:31 – L’invité de la rédaction du 26 juin 2024 : Froissé par le manque d’empathie du public orthodoxe… Dr Marc Abitbol, président du société de high-tech franco-israélien, engagé dans le dialogue avec le public orthodoxe réagit au verdict de la Cour Suprême et exprime sa frustration: ” Je ressens un malaise face au manque d’empathie du monde orthodoxe envers ceux qui combattent dans Gaza et leurs familles. J’étudie assidument la Torah. Pourquoi le monde orthodoxe me donne-t-il le sentiment que ma Torah est moindre que la leur? Cela me conduit à penser qu’il y a quelque chose de faux dans leur revendication.”