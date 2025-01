00:00 – Le Journal de la matinée du 26 Janvier 2025 4 soldates de Tsahal libérées hier! C’est le grand titre du journal de Daniel Haik ce 26 Janvier 2025.

04:59 – L’invité de la rédaction du 26 Janvier 2025 : La Dream Team de Trump préservera Israël de la menace iranienne Daniel Saada, ancien ambassadeur d’Israël à Paris pour commenter l’actualité et en particulier le positionnement de l’administration Trump sur l’Iran: »Trump a mis en place une Dream Team pour Israël et je suis convaincu qu’elle ne permettra pas à l’Iran de nuire à Israël! »

18:55 – La Revue de presse du 26 Janvier 2025 Les manchettes des journaux et sites d’informations consacrées à la libération des 4 soldates Les nombreux commentaires autour de cette libération Tsahal ne se retire pas pour l’instant du Sud Liban Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 26 Janvier 2025

23:38 – L’invité de la rédaction du 26 Janvier 2025 : Ne pas brusquer les jeunes soldates… et les réhabituer à reprendre leur vie en main Cathy Lawy, présidente Emotionaid pour débattre des traumatismes que peuvent ressentir les soldates libérées hier: » Il faudra etre patient. Leur captivité a été très longue. Malgré les apparences, il faut leur faire des examens prolongés pour savoir si leur santé physique et psychologique a été affectée! Et cela va prendre du temps car il n’est pas question de les brusquer! »