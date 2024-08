00:00 – Le Journal De La Matinée Du 26 Août 2024 702 soldats tombés aux combats depuis le 7 octobre C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 26 Août 2024.

04″40 – L’invité de la rédaction du 26 Août 2024 : Comment commemorer le 7 octobre, un an plus tard? David Ben Ichaï, à propos de la polémique autour d’une cérémonie de commémoration “consensuelle” pour marquer le premier anniversaire des massacres du 7/10:” Pour ces commémorations il peut y avoir une cérémonie centrale qui se déroule dans le respect mais il doit y avoir également des cerémonies plus locales plus communautaires en particulier dans les kibboutz du pourtour”

21:42 – La Revue De La Presse Du 26 Août 2024 Les manchettes des quotidiens sont consacrées à l’opération israélienne au Liban De nombreux commentateurs analysent cette opération. Maariv : Sinwar se cache déguisé en femme…. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 26 Août 2024.