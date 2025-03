00:00 – Le Journal de la matinée du 25 mars 2025 Va-t-on vers une crise constitutionnelle en Israël ? C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 25 mars 2025.

05:48 – L’invité de la rédaction du 25 mars 2025: »Antisémitisme: Israël doit ménager les communautés juives » Yigal Palmor, directeur du département des relations internationales à l’Agence Juive explique pourquoi il s’oppose à l’invitation de Jordan Bardella et Marion Maréchal au congrès israélien sur la lutte contre l’antisémitisme initié par le ministre Amihaï Chikli: “Le problème c’est qu’un processus de verification auprès des partis de l’extreme droite européenne, a déja été entamé par Israël en coordination avec les communautés juives de Diaspora. Chikli a voulu contourner ce processus et mettre les communautés juives devant un fait accompli”!

19:10 – La Revue de la presse du 25 mars 2025 L’affaire Goldknopf et ses répercussions Commentaires Les dossiers qui exacerbent les tensions internes en Israël Les supplications des otages et de leurs familles Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 25 mars 2025

26:59 – L’invité de la rédaction du 25 mars 2025: »18 ans ca suffit! Partez M. Netanyahou! » Daniel Bensimon, ancien député et journaliste qui explique pourquoi selon lui Netanyahou doit partir: “Netanyahou n’est plus dans la raison mais dans la survie et cela coûte très cher à Israël. C’est pourquoi il doit partir. 18 ans ca suffit! Partez M. Netanyahou. Vous êtes un obstacle au retour à l’unité de la société!”