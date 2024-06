00:00 – Le Journal De La Matinée Du 25 juin 2024 Tsahal s’apprête à défaire les bataillons du Hamas à Rafah C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 25 juin 2024 04:10 – L’invité de la rédaction du 25 juin 2024 : Tsahal a réellement besoin de réservistes même âgés Serge Aouizrate, jeune retraité et ancien combattant de 65 ans explique pourquoi et comment il s’est enrôlé depuis six mois dans une unité de réservistes de plus de 60 ans, la force Avshalom: “Après le 7 octobre j’ai senti que je devais me mobiliser pour venir en aide au pays. A près de 65 ans, je me suis donc enrôlé dans cette unité de réservistes âgés, depuis 6 mois et je sers dans le pourtour de Gaza.Nous donnons l’exemple mais nous recevons plus que nous donnons. Tsahal a besoin de nous et de vous!” 22:03 – La Revue De La Presse Du 25 juin 2024 Les commentaires après la décision de lancer des lettres d’avertissement à Netanyahu dans le dossier des sous-marins La volte-face de Netanyahu autour d’un accord sur la libération des otages Les Américains mettent en garde le Hizbollah, en perspective d’une opération israélienne Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 25 juin 2024