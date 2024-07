00:00 – Le Journal De La Matinée Du 25 Juillet 2024 Le discours applaudi de Netanyahou au Congrès C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 25 Juillet 2024 04:55 – L’invité de la rédaction du 25 Juillet 2024 : Un discours exceptionnel, le meilleur plaidoyer pour Israël Michel Gurfinkiel, journaliste ecrivain et spécialiste des Etats-unis qui commente le discours de Binyamin Netanyahou: “Un discours exceptionnel en termes de communication pour Netanyahou salué même par le NYT. Le meilleur plaidoyer en faveur de la guerre de défense que mène Israël depuis 9 mois!”. 21:38 – La Revue De La Presse Du 25 Juillet 2024 Les manchettes et commentaires autour du discours “historique” de Netanyahou au Congrès L’annonce du rapatriement des corps de 4 Israéliens découverts à Gaza Le coup d’éclat de Ben Gvir et les critiques de Yoav Gallant Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 25 Juillet 2024 27:29 – L’invité de la rédaction du 25 Juillet 2024 : Prier sur le Mont du Temple doit être une évidence Haïm Berkovitch, coordinateur d’Israel is forever réagit à la polémique autour de la visite de Ben Gvir sur le Mont du Temple:”Ben Gvir sait faire parler de lui, c’est un expert médiatique. Le Mont du Temple est un symbole brandi par le Hamas le 7 octobre. Et même si Ben Gvir agit en exagérant,il faut revendiquer ce droit des Juifs à la prière sur le Mont du Temple!” 36:18 – L’invité de la rédaction du 25 Juillet 2024 : Nous étions des milliers à soutenir Israël hier au Stade! Invité de la rédaction: Philippe Bensoussan, qui a assisté au premier match de la sélection israélienne de football aux JO de Paris face au Mali, au Parc des Princes: ” Nous pensions être 200 supporters d’Israël. Nous étions des milliers avec des drapeaux dans une atmosphère bon enfant sans incident marquant! Nous étions préoccupés mais l’ambiance était bon enfant”.