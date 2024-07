00:00 – Le Journal De La Matinée Du 26 Juillet 2024 Rencontres importantes entre Netanyahou et le tandem Biden-Harris C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 26 Juillet 2024 04:50 – L’invité de la rédaction du 26 Juillet 2024 : L’Iran ne contrôle plus les ‘Houtis Elie Karmon, expert en matière de lutte anti-terroriste, Université Reichman à propos de la menace des Houtis: “Les Iraniens ont perdu le contrôle des ‘Houtis depuis plus d’un an. Et ils n’en font qu’à leur tête actuellement! ” 19:55 – La Revue De La Presse Du 26 Juillet 2024 Les manchettes se reportent à la rencontre d’hier entre Biden et Netanyahou à la maison Blanche 8 photos d’Israéliens disparus a la une des quotidiens et des sites d’information Les quotidiens mentionnent en évidence l’ouverture de JO de Paris: Vive la France titre en français le Yediot. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 26 Juillet 2024.