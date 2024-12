00:00 – Le Journal de la matinée du 25 décembre 2024 : Les Houthis ont,à nouveau, tiré un missile sur Israël la nuit dernière C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 25 décembre 2024.

05:13 – L’invité de la rédaction du 25 décembre 2024 : La Syrie n’est plus une menace pour Israël Dr Meir Masri sur les changements régionaux et en particulier sur la Syrie d’après-Assad : « La Syrie ne représente plus une menace pour Israël même si elle est entre les mains des Islamistes! »

20:41 – La Revue de presse du 25 décembre 2024

Tsahal envisage d’éliminer la direction des Houthis

L’enquête accablante sur les carences de l’armée de l’air le 7 octobre

A l’approche de Hanouka, l’allumage des bougies dans un kibboutz du nord encore relativement désert.

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 25 décembre 2024

27:05 – L’invité de la rédaction du 25 décembre 2024 : Le Vatican très sensible au sort des chrétiens dans le monde arabe. Avi Pazner qui fut en tant qu’ambassadeur d’Israël à Rome entre 1991 et 1995 l’un des artisans des relations entre Israël et le Vatican, réagit aux déclarations pro-palestiniennes du pape François : » J’ai été très fier d’avoir contribué a ce développement historique mais déjà j’avais pu constaté la sensibilité du Vatican pour le monde arabe ,ainsi que pour le sort des Chrétiens dans le monde arabe! »