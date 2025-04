00:00 – Le Journal de la matinée du 25 avril 2025 Asaf Cafri, 26 ans, est le réserviste tué hier à Gaza C’est le grand titre du journal d’Olivier Granilic ce 25 avril 2025.

04:45 – L’invité de la rédaction du 25 avril 2025 : Tensions au sommet de l’État Jamais les relations entre un Premier ministre israélien et le chef du Shin Bet n’avaient été aussi tendues. Comment ce bras de fer a-t-il commencé ? Et comment pourrait-il se terminer ? Jonathan Serero nous éclaire sur cette crise qui secoue les plus hautes sphères sécuritaires

16:43 – La Revue de presse du 25 avril 2025 Le chef du Mossad de retour au cœur des négociations pour la libération des otages. Le nouveau président syrien surprend : il envisage une normalisation avec Israël. L’Islande rejoint les appels à exclure Israël de l’Eurovision. Retrouvez la revue de presse d’Olivier Granilic ce 25 avril 2025