00:00 – Le Journal De La Matinée Du 25 Août 2024 Opération préventive de Tsahal contre le Hezbollah. Etat d’alerte! C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 25 Août 2024.

05:52– L’invité de la rédaction du 25 Août 2024 : Nous avons dormi habillés dans l’attente d’un bombardement! Prof Nathan Levy Falk, de Roch Hanikra nous relate son début de matinée mouvementé avec les tirs du Hezbollah: ” Nous avons dormi habillés. Nous avons été réveillés par les explosions et nous avons passé deux heures dans les abris. La population veut en découdre une fois pour toutes avec le Hezbollah afin de pouvoir retourner au plus vite chez elle!”

14:15 – L’invité de la rédaction du 25 Août 2024 : Malgré l’opération israélienne c’est le Hezbollah qui dicte le timing Jacques Nériah, ancien officier supérieur des Renseignements militaires sur la confrontation au Nord avec le Hezbollah: “En dépit de l’offensive préventive de Tsahal c’est le Hezbollah qui dicte le timing. C’est lui qui était prêt à tirer à 5h. Grâce à 100 avions de chasse, l’armée de l’air l’a empêché de tirer des missiles guidés sur Tel Aviv. Il faut aller jusqu’au bout!

23:02 – La Revue De La Presse Du 25 Août 2024 Les instructions de la Défense Passive… La guerre à Gaza: 4 réservistes tués pres du corridor de Netzarim. Pessimisme quand à la conclusion d’un accord sur la libération d’otages Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 25 Août 2024.

30:30 – L’invité de la rédaction du 25 Août 2024 : Israël-Hezbollah: une dissuasion dans les deux sens! Me Yom Tov Kalfon, ancien député Yamina réagit à la situation sécuritaire actuelle: “Le Hezbollah est le plus grand groupe terroriste au monde et sa puissance est plus importante que de nombreuses armées au monde. On parle de dissuasion d’Israël face à ses ennemis mais parfois c’est Israël qui est dissuadé de frapper le Hezbollah!”.