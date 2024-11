00:00 – Le Journal de la matinée du 24 novembre 2024 Le corps du rav Tsvi Kogan retrouvé près de Dubaï C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 24 novembre 2024.

04:02 – L’invité de la rédaction du 24 novembre 2024 : Avec ce verdict, Israël va se retrouver dans une situation conflictuelle Me Deborah Abitbol, juriste internationale commente la décision de la CPI de déposer des mandats d’arrêt contre Netanyahou et Gallant: ” Personne ne sera contraint d’arrêter Netanyaou mais très vite on va se retrouver dans une situation conflictuelle avec des pays qui voudront appliquer ce verdict et les pays qui soutiendront Israël !”

20:50 – La Revue de presse du 24 novembre 2024 La disparition du rav Tsvi Kogan. Commentaires Le Hamas poursuit sa guerre psychologique … Les répercussions de la décision de la CPI. Analyses Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 24 novembre 2024

27:04 – L’invité de la rédaction du 24 novembre 2024 : ”Nous préparons le retour des habitants des kibboutzim du Sud” Gaël Grunwald, vice-président de l’OSM et président du département de la Hityachvout (implantation) sur les projets de reconstruction des localités du pourtour de la Bande de Gaza qu’il coordonne: ” Notre département et d’autres unités préparent le retour des habitants de kibboutz dévastés comme Beeri. Ceux qui sont actuellement dans le village provisoire que nous avons crée reviendront à Beeri. Les autres auront plus de mal!”