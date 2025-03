00:00 – Le Journal de la matinée du 24 mars 2025 Le chef d’état-major de Tsahal favorable à une opération accrue dans Gaza C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 24 mars 2025.

05:35 – L’invité de la rédaction du 24 mars 2025 : Les politiciens israéliens n’ont pas de pouvoirs sur les chefs des institutions d’Etat Me Philippe Koskas, juriste qui revient sur les derniers développements autour des limogeages de Ronen Bar et Gali Baharav Miara: “ Israël est une démocratie “coutumière”. Les politiciens n’ont pas de véritables pouvoirs sur les chefs des institutions (police, shin Beth, conseiller juridique) qui décident en fonction du Droit,et de l’intérêt public »

24:31 – La Revue de presse du 24 mars 2025 Les manchettes autour du limogeage de la conseillère juridique du gouvernement. Commentaires. L’éditorial du prof. Milchtein sur la place de la guerre dans le retour du débat juridique La vidéo virale du ministre orthodoxe Itshak Goldknopf dansant sur un air anti-sioniste Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 24 mars 2025

31:59 – L’invité de la rédaction du 24 mars 2025 : »Pas assez d’actes derrière les messages de sympathie » André Druon, président de la communauté juive d’Orléans, réagit à l’agression dont a été victime le rabbin de la ville Arié Engelberg, ce shabbat devant son fils ainsi qu’au message de soutien du président Macron: ”Ce sont toujours les mêmes messages de fermeté mais derrière jamais rien n’avance. On est dans les paroles et promesses pas dans les actes. Il y un manquement de nos politiques et surtout de ceux qui attisent cet antisémitisme!”