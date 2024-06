00:00 – Le Journal De La Matinée Du 24 juin 2024 Netanyahu veut un accord partiel dans le Sud C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 24 juin 2024 04:03 – L’invité de la rédaction du 24 juin 2024 : Un malaise grandissant dans les yechivot orthodoxes Peggy Cidor, journaliste, spécialiste du monde orthodoxe sur l’était d’esprit qui règne dans le public orthodoxe après 9 mois de guerre: ” Il y a un malaise grandissante au sein de certains élèves de yéchivot qui comprennent que la situation actuelle ne peut pas se poursuivre. Mais les rabbins eux ne sont pas prêts à renoncer à leur pouvoir sur ces élèves!” 22:03 – La Revue De La Presse Du 24 juin 2024 Les techniques de combats du Hizbollah Netanyaou réitère ses critiques sur le gel de l’acheminements de munitions américaines Smotrich exige des sanctions contre l’Autorité Palestinienne Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 24 juin 2024 27:56 – L’invité de la rédaction du 24 juin 2024 : “Il n’y a pas de bon ou de mauvais antisémitisme” Marc Knobel, historien expert en matière de lutte contre l’antisémitisme qui s’élève contre les appels, comme celui de Serge Klarsfeld, à voter RN au second tour des Législatives: ” Il n’y a pas de bon ou de mauvais antisémitisme car l’antisémitisme n’est pas compréhensible, excusable ou pardonnable en fonction du camp auquel on appartient ou en fonction du moment où il s’exprime. Je condamne toute instrumentalisation de l’antisémitisme et coté RN on ne manque pas d’instrumentaliser l’antisémitisme!”