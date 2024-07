00:00 – Le Journal De La Matinée Du 24 Juillet 2024 Discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 24 Juillet 2024 04:46 – L’invité de la rédaction du 24 Juillet 2024 : Frapper le Liban pour ramener les habitants du Nord chez eux Yossi Taïeb, député Chass, président de la Commission de l’Education de la Knesset à propos de la situation des habitants du Nord d’Israël: ” J’ai demandé au Premier ministre d’attaquer en force le Liban afin de mettre fin à cette guerre. Il est impensable que 10 mois après, les habitants du Nord ne puissent pas revenir chez eux et que les écoles ne puissent pas reprendre le 1er septembre!” 19:14 – La Revue De La Presse Du 24 Juillet 2024 En perspective du discours de Netanyahou au Congrès , les commentaires et analyses. Le scandaleux débat autour de la visite aux Etats-unis de Noa Argamani. Hommage à Alex Dantzig, historien, guide et otage, assassiné à Gaza. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 24 Juillet 2024 26:07 – L’invité de la rédaction du 24 Juillet 2024 : Un discours important sur la voie d’une normalisation avec Ryad Boaz Bismuth, député Likoud à propos du discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès américain: “Ce discours a pour objectif de ramener les 120 otages, d’éradiquer le Hamas et de faire en sorte d’ouvrir les accords d’Avraham à d’autres pays des Proche et Moyen-orient! 32:13 – L’invité de la rédaction du 24 Juillet 2024 : Israël, trop dépendant des Etats-unis en termes d’armement! Dr Emmanuel Navon, directeur général d’Elnet Israël à propos de la dépendance israélienne envers les Etats-Unis: ” Depuis le début de la guerre , les Américains ont acheminé des munitions pour des milliards de dollars. Cela crée une dépendance d’Israël envers les Etats-Unis et lorsqu’il y a des désaccords les Américains ont la capacité d’imposer leurs vues à Israël!”.