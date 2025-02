00:00 – Le Journal de la matinée du 24 février 2025 La Maison Blanche justifie les mises en garde israéliennes au Hamas C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 24 février 2025.

05:15 – L’invité de la rédaction du 24 février 2025 En Judée Samarie Tsahal lutte contre l’Iran Lieutenant-colonel Stéphane Goldin, ancien officier des unités d’élite de Tsahal et expert sécuritaire sur le changement de stratégie de Tsahal dans les camps palestiniens de Samarie: » Nous sommes face à un front nouveau et renforcé par l’implication directe des Iraniens. D’où la réaction plus musclée de Tsahal! »

24:48 – La Revue de presse du 24 février 2025 - Les commentaires autour du dossier de la libération des otages - La nouvelle stratégie de Tsahal en Judée Samarie - La démonstration de force de Tsahal durant les funérailles de Nasrallah Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 24 février 2025.

31:33 – L’invité de la rédaction du 24 février 2025 : Le Comité Palestine Vaincra enfin dissous par le Conseil d’Etat! Vincent Chebat, directeur du département francophone à NGO Monitor réagit à la décision du Conseil d’Etat de dissoudre le Collectif Palestine Vaincra (CPV) affilié au FPLP: « C’est une bonne nouvelle que le CPV ait été dissous mais il est regrettable que ce ne soit pas pour les meilleurs raisons et ce parce que la France politise l’activité terroriste! »