00:00 – Le Journal de la matinée du 24 avril 2025 Commémorations du Yom Hashoah. 120.0000 survivants en Israël. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 24 avril 2025.

05:39 – L’invité de la rédaction du 24 avril 2025 : La résilience juive, unique dans l’Histoire Colette Avital, présidente du Centre des organisations de survivants de la Shoah en Israël: “Les survivants de la Shoah comme ceux du 7 octobre, nous prouvent que le peuple juif possède en lui cette formidable capacité de résilience qui lui a permis de traverser l’Histoire!”

20:26 – La Revue de presse du 24 avril 2025 Témoignages et récits sur la Shoah La cérémonie d’ouverture des commémorations du Yom Hashoah et les discours d’Itzhak Hertzog et de Binyamin Netanyahou L’enquête sur l’attitude d’Edith Piaf durant la Guerre. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 24 avril 2025.

27:02 – L’invité de la rédaction du 24 avril 2025 : Prendre garde aux comparaisons entre la Shoah et le 7.10 Shlomo Balsam, guide à Yad Vashem et président de l’association Aloumim des enfants cachés: “Il faut prendre garde aux comparaisons entre la Shoah et le 7 octobre. Mais on ne peut pas empécher ceux qui ont vécu l’un ou l’autre de dresser cette comparaison!”.