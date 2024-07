00:00 – Le Journal De La Matinée Du 23 Juillet 2024 Israël annonce la mort de deux otages. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 23 Juillet 2024 05:21 – L’invité de la rédaction du 23 Juillet 2024 : Netanyahou va expliquer aux Américains l’importance de la guerre Avi Pazner, ancien ambassadeur d’Israël à Paris à propos de la visite de Netanyahou à Washintgton: “Netanyahou arrive dans une tempête politique à Washington. Mais les élus américains restent préoccupés par la guerre à Gaza!” 16:24 – La Revue De La Presse Du 23 Juillet 2024 Visite de Netanyahou à Washington: les répercussions et commentaires – Walla: l’administration pénitentiaire met en garde : nous n’avons pas de place pour tous les terroristes – Les envoyés spéciaux du Yediot à Paris nous préparent aux JO Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 23 Juillet 2024 21:37 – L’invité de la rédaction du 23 Juillet 2024 : Alex Dantzig, guide à Yad Vashem, otage assassiné à Gaza Shlomo Balzam, guide à Yad Vashem evoque le souvenir de son ami Alex Dantzig, guide mythique du mémorial, kidnappé le 7 octobre et assassiné à Khan Younès:”Alex connaissait toute l’histoire de la Pologne et l’on ne pouvait guider dans les sites juifs polonais sans ses explications. Il va considérablement nous manquer!”.