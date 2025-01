00:00 – Le Journal de la matinée du 23 Janvier 2025 Israël se prépare à la libération de 4 otages supplémentaires C’est le grand titre du journal de Daniel Haik ce 23 Janvier 2025.

04:35 – L’invité de la rédaction du 23 Janvier 2025 : »La politique pollue le système juridique ! » Mr Philippe Koskas, juriste à propos de la polémique aigüe entre le ministre de la Justice Yariv Levin et le candidat à la présidence de la Cour Suprême le juge Itzhak Amit: « Il est regrettable que le système d’institutions israéliennes est totalement pollué par la politique »

17:05 – La Revue de presse du 23 Janvier 2025 Premier reportage israélien sur le Hermon syrien depuis 1973 Les Emirats pourraient gérer la reconstruction de la Bande de Gaza. Préparatifs autour de la libération de 4 nouveaux otages. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 23 Janvier 2025

23:33 – L’invité de la rédaction du 23 Janvier 2025 : Incidence réelle entre le conflit en Israël et la résurgence de l’antisémitisme. Marc Knobel Historien de la Shoah pour commenter le rapport du SPCJ et du CRIF sur la recrudescence de l’antisémitisme en France en 2024: » Il y a une incidence entre la résurgence de l’antisémitisme et ce qui se passe à 3500 km de Paris au Proche-Orient. Ce sont surtout les jeunes qui plus massivement véhiculent ce message et cela met en exergue le problème de l’Education nationale ».