00:00 – Le Journal de la matinée du 23 février 2025 Netanyahou suspend la libération de 600 terroristes palestiniens C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 23 février 2025.

04:51 – L’invité de la rédaction du 23 février 2025 : « On ne peut pas continuer à occuper près de 4 millions de Palestiniens » Nathanael Laloum, architecte, paysagiste et militant politique au sein du parti des Démocrates (ex-parti Travailliste) à propos de la situation à la fin de la première phase de l’accord: « Cela fait plus de 50 ans que nous occupons une population de près de 4 millions de personnes. Cela ne peut pas continuer. Cela remet en cause l’avenir d’Israël et cette idée du sionisme! »

21:49 – La Revue de presse du 23 février 2025

Les manchettes consacrées à la libération des 6 otages hier

Les nombreux commentaires autour de la situation à l’approche de la fin de la phase 1

Le commentaire d’Avi Issaharof après les attentats déjoués de Bat Yam

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 23 février 2025.

28:38 – L’invité de la rédaction du 23 février 2025 : »Nos ennemis se battent pour notre destruction pas pour un Etat! » Me Nili Naouri Kupfer, présidente de Israel is forever analyse la situation après les derniers jours: « Depuis les accords d’Oslo nous avons abandonné le Mur de Fer de Jabotinsky et donc perdu notre force de dissuasion. Nous parlons de paix alors que nos ennemis se battent pour notre destruction pas pour avoir un Etat! »