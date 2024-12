00:00 – Le Journal dela matinée du 23 décembre 2024 : Israël réclame d’urgence la liste des otages vivants! C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 23 décembre 2024.

05:05 – L’invité de la rédaction du 23 décembre 2024 : Ne pas faire confiance aux milices pro-iraniennes! Col(rés.) Olivier Rafowicz, porte parole de Tsahal pour les médias francophones sur les menaces sécuritaires qui entourent Israël : « Nous devons être vigilants. Il ne faut pas faire confiance aux milices pro-iraniennes même si elles prétendent cesser leurs attaques contre nous!

19:31 – La Revue de presse du 23 décembre 2024

Israël va-t-il attaquer les installations nucléaires iraniennes?

L’accord sur la libération des otages stagne.

Le nouvel espace de détente des soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza.

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 23 décembre 2024

26:19 – L’invité de la rédaction du 23 décembre 2024 : Les sectes ultra-orthodoxes: un problème douloureux. Peggy Cidor, journaliste, spécialiste du monde orthodoxe à propos du démantèlement de la secte « Lev Tahor » au Guatemala et du problème des sectes dans le monde orthodoxe: » La société orthodoxe se sent « persécutée » par les autorités et donc resserre les rangs, même lorsqu’il se passe des choses qu’elle-même n’accepte pas. Et ils tentent de regler ce problème entre eux! »