00:00 – Le Journal de la matinée du 22 novembre 2024 Des mandats d’arrêt internationaux contre Netanyahou et Gallant C’est le grand titre du journal de Olivier Granilic ce 22 novembre 2024.

04:53 – L’invité de la rédaction du 22 novembre 2024 : Budget 2025 : quels impacts sur notre quotidien ? Le gouvernement a récemment approuvé le budget 2025. Avant son passage devant la Knesset, Yaelle Ifrah, conseillère en économie et consommation, nous présente les grandes lignes de ce budget exceptionnel et son impact sur notre pouvoir d’achat et le coût de la vie.

24:25 – La Revue de presse du 22 novembre 2024 Des mandats d’arrêt internationaux contre Netanyahou et Gallant. Un accord avec le Hamas n’a jamais été aussi proche selon un haut responsable israélien. Israël n’hésitera pas à agir contre l’Iran, déclare le ministre israélien des Affaires étrangères. Retrouvez la revue de presse de Olivier Granilic ce 22 novembre 2024

31:12 – L’invité de la rédaction du 22 novembre 2024 : Tsahal: les changements au sein du monde orthodoxe Avi Amram, avocat et conseiller parlementaire issu du monde orthodoxe, a choisi de s’engager dans Tsahal après les événements du 7 octobre. Au micro d’Olivier Granilic, il partage son parcours, ses motivations et les transformations en cours au sein de la communauté orthodoxe.