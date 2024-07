00:00 – Le Journal De La Matinée Du 22 Juillet 2024 Joe Biden se retire des Présidentielles C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 22 Juillet 2024 04:44 – L’invité de la rédaction du 22 Juillet 2024 : Kamala Harris est la plus apte mais pas la plus populaire Dr Yéhouda Weinraub, maître de conférences à l’institut universitaire de Rishon Le Tsion commente l’annonce “dramatique” de Joe Biden: ” Kamala Harris est la candidate la plus apte à poursuivre la campagne démocrate même si elle n’est pas la plus populaire. Il faudra encore savoir quelle sera sa stratégie!” 28:45 – La Revue De La Presse Du 22 Juillet 2024 Les manchettes consacrées au retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche Les nombreux commentaires sur cette décision historique Le dossier des Houthis: vont-ils continuer à attaquer Israël? Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 22 Juillet 2024 25:21 – L’invité de la rédaction du 22 Juillet 2024 : La CIJ a politisé un dossier purement juridique Me Déborah Abitbol, juriste internationale qui commente la décision de la CIJ de considérer comme illégale la présence israélienne en Judée Samarie, Gaza et Jérusalem-est: La CIJ considère le peuple palestinien comme une entité qui doit s’autodéterminer sur une terre et pour la Cour internationale, cette terre doit être la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-est. Il y a là une véritable politisation du juridique!