00:00 – Le Journal de la matinée du 22 décembre 2024

04:51 – L’invité de la rédaction du 22 décembre 2024 : Frapper l’Iran pour régler aussi le problème des Houthis Lieutenant-col(rés.) Stéphane Goldin, expert sécuritaire sur le réchauffement très net de l’axe Houthis : » C’est l’Iran qui est derrière les Houthis et tant que l’on n’en n’aura pas terminé avec ce régime des mollahs on n’en n’aura pas terminé avec les Houtis! »

20:03 – La Revue De La Presse Du 22 décembre 2024 Les commentaires après le tir du missile sur Jaffa. - La situation complexe des pourparlers sur la libération des otages - Les compagnies aériennes reviennent en Israël Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 22 décembre 2024

25:46 – L’invité de la rédaction du 22 décembre 2024 : »De plus en plus de juifs montent car ils sentent le danger en Occident » Prof. Noah Dana-Picard, ancien président du Ma’hon Lev et membre du think Thank sécuritaire « Mivta’him » qui perçoit dans la conjoncture actuelle en Israël et en Occident une opportunité d’alyah: » Il y a des juifs qui montent en Israël par idéal sioniste. Il y en a d’autres qui montent parce qu’il est plus facile d’être juif en Israël qu’en occident. Et enfin aujourd’hui il y a de plus en plus de juifs qui montent parce qu’ils se sentent en danger en Occident! ».