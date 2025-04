00:00 – Le Journal de la matinée du 22 avril 2025 Tempête politique en Israël après la déposition incendiaire de Ronen Bar C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 22 avril 2025.

05:32 – L’invité de la rédaction du 22 avril 2025 : Gagner la guerre avant d’aller aux urnes Amir Weitmann, président groupe des Libéraux au Likoud à propos de la déposition de Ronen Bar: “Pas question d’aller vers des élections aujourd’hui. L’extrême gauche israélienne est… anti-israélienne. Les médias répercutent les messages du Hamas.Ils préfèrent le Hamas à Netanyaou. Mais nous n’avons pas le choix: pas question d’aller vers des élections. Il faut gagner la guerre, relancer les opérations dans Gaza et en finir avec le Hamas!”

24:02 – La Revue de la presse Du 22 avril 2025 -Les commentaires nombreux autour de la déposition de Ronen Bar -La tragique attaque d’un plongeur israélien par un requin au large des cotes de Hadéra – Le pape François ne s’est jamais clairement placé aux cotés d’Israël. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 22 avril 2025.

30:51 – L’invité de la rédaction du 22 avril 2025 : L’Israélien le plus proche du pape François parle de sa relation avec Israël Henrique Cymerman, journaliste international et l’Israélien le plus proche du pape défunt :”Nous étions en étroite relation. On se parlait une fois par mois au moins! C’était un homme d’Etat. Il me disait: c’est légitime de critiquer le gouvernement israélien mais c’est de l’antisémitisme d’affirmer qu’Israël n’a pas le droit d’exister!”