00:00 – Le Journal de la matinée du 21 mars 2025 Nouveau tir des Houthis en direction d’Israël C’est le grand titre du journal d’Olivier Granilic ce 21 mars 2025.

05:01 – L’invité de la rédaction du 21 mars 2025 : »La pression militaire ne fera pas revenir les otages » Pour Yonathan Hefetz, la pression militaire ne permettra pas de libérer les otages. Il estime également que Benyamin Netanyahou a relancé les combats à Gaza avant tout pour assurer sa survie politique. Selon lui, la reconquête de Gaza par Israël serait la pire des solutions.

18:31 – La Revue de la presse du 21 mars 2025 Ronen Bar, chef du Shin Bet, limogé par le gouvernement – Tsahal poursuit son opération militaire à Gaza – Le président Herzog prend ses distances avec la conférence contre l’antisémitisme Retrouvez la revue de presse de Olivier Granilic ce 21 mars 2025

25:30 – L’invité de la rédaction du 21 mars 2025 : »La reprise des combats était inévitable » Pour Haïm Berkovits, la reprise des combats à Gaza est la seule voie possible pour libérer les otages et garantir la sécurité des Israéliens. Il affirme également qu’il est essentiel de reconquérir Gaza pour parvenir à une solution durable et sécurisée.