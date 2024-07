00:00 – Le Journal De La Matinée Du 21 Juillet 2024 Tsahal frappe les Houthis au Yémen C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 21 Juillet 2024 04:11 – L’invité de la rédaction du 21 Juillet 2024 : Tsahal frappe les Houthis mais met en garde l’Iran. Invité de la rédaction: Col(rés.) Jacques Neriah, expert sécuritaire , ancien officier supérieur des Renseignements militaires réagit au raid israélien à Houdeidah: En frappant aussi massivement et aussi loin de ses frontières, Israël envoie un message clair au Hezbollah, pour le Liban, pour la Syrie, pour l’Irak et bien sûr pour l’Iran: Israël est capable de frapper ses ennemis où il le souhaite:” 18:50 – La Revue De La Presse Du 21 Juillet 2024 Les manchettes consacrées au raid israélien au Yémen Les nombreux commentaires dans la presse israélienne après ce raid Les préparatifs des JO de Paris avec un supplément spécial Yédiot Aharonot Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 21 Juillet 2024 25:21 – L’invité de la rédaction du 21 Juillet 2024 : “Opposé à tout marché qui ne ramènera pas tous les otages!” Invité de la rédaction : Député Likoud Dan Illouz, réagit au raid aérien, à la visite de Binyamin Netanyahou aux Etats-Unis et à son opposition à un accord avec le Hamas: “Nous sommes opposés à un marché qui pourrait être dangereux sur le plan existentiel pour Israël. Nous y sommes opposés car ce marché ne prévoit pas la libération de tous les otages et risque donc de nous priver d’une victoire totale!” 34:13 – L’invité de la rédaction du 21 Juillet 2024 : Approfondir l’étude du Tana’h sous diverses formes! Invité de la rédaction: Dr Shmuel Wygoda, ancien directeur de l’Institut Herzog, à l’occasion des 6èmes journées d’études du Tana’h en français qu’il organise le 4 août prochain par zoom: “L’Institut Herzog a décidé de reprendre l’étude du Tana’h sous plusieurs formes: traditionnelle, intellectuelle et littéraire. Nous vous convions à participer à notre journée d’étude du 4 août prochain par zoom pour mieux se familiariser avec ces approches!”