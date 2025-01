00:00 – Le Journal de la matinée du 21 Janvier 2025 Emeutes entre habitants de Judée Samarie et la police israélienne C’est le grand titre du journal d’Olivier Granilic ce 21 Janvier 2025.

05:27 – L’invité de la rédaction du 21 Janvier 2025 : Binyamin Netanyahou est-il sur la corde raide ? Après la démission des ministres d’Otsma Yehoudit, le Premier ministre s’appuie sur une majorité fragile, soutenue par Betsalel Smotrich. Mais cette majorité est-elle vraiment stable ? Les explications de Myriam Shermer.

13:26 – L’invité de la rédaction du 21 Janvier 2025 : Comment les familles des victimes vivent-elles la libération des terroristes ? Les images émouvantes des retrouvailles entre les otages et leurs familles ne doivent pas occulter une autre réalité : la libération de plus de 1 700 terroristes, dont certains coupables de crimes atroces. Une décision qui rouvre des blessures profondes pour les familles des victimes du terrorisme. Benjamin Horgen, dont l’épouse Esther a été tragiquement assassinée par un terroriste palestinien partage avec nous son sentiment.

23:11– La Revue de presse du 21 Janvier 2025 Les otages libérées : des révélations sur les conditions de détention des otages. Le retour de la dépouille d’Oron Shaoul, une opération militaire audacieuse Donald Trump rencontre les familles des otages après son investiture à la Maison-Blanche. Retrouvez la revue de presse d’Olivier Granilic ce 21 Janvier 2025

29:20 – L’invité de la rédaction du 21 Janvier 2025 :La nouvelle ère Trump Hier, Donald Trump a été investi 47e président des États-Unis. Lors d’une cérémonie grandiose, il a présenté les priorités de son second mandat . Nous avons demandé à Guy Millière, écrivain et spécialiste des Etats-Unis quelles seront les implications pour Israël et la région.