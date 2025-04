00:00 – Le Journal de la matinée du 21 avril 2025 Yair Lapid: ”Nous allons vers un assassinat politique” C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 21 avril 2025.

05:21 – L’invité de la rédaction du 21 avril 2025 : Après le deal du siècle, vers un grand deal pour Trump? Michel Gurfinkiel, journaliste, écrivain, spécialiste du dossier américain à propos des pourparlers entre les Américains et les Iraniens et de l’inquiétude d’Israël: “ Il pourrait y avoir un lien entre le dossier iranien, le dossier israélien et le dossier russe. Il s’agit du grand deal que le président Trump veut conclure et qui impliquerait, Israël, les Etats unis, l’Iran, l’Arabie Saoudite et la Russie!”

25:05 – La Revue de presse du 21 avril 2025 Les personnalités qui allumeront des flambeaux à Yom Haatsmaout Les inquiétudes autour du rapprochement Iran-USA Les obsèques du rav Meïr Mazouz, et l’hommage d’Elie Ichaï Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 21 avril 2025.

32:07 – L’invité de la rédaction du 21 avril 2025 : Vers une formation politique de francophones en Israël? Dr Dov Maimon,directeur de recherche au JPPI, Institut de politique du peuple juif, à propos d’un sondage sur l’identité politique et sociologique des francophones d’Israël: “Les Francais d’Israël se ressemblent plus qu’il n’y parait. Les différences sont infimes. Depuis le 7 octobre les initiatives se multiplient. Le mouvement d’alyah va conduire en Israël des olim de France qui voudront agir dans la société israélienne. Il faut donc se mobiliser!”