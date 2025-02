00:00 – Le Journal de la matinée du 20 février 2025 Rapatriement ce matin des corps des 4 otages: Shiri, Ariel,Kfir et Oded C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 20 février 2025.

05:00 – L’invité de la rédaction du 20 février 2025 : »En Israël, on comprend l’irréalisme de la solution à deux Etats » Rachel Khan, juriste, écrivaine qui était en Israël ces derniers jours explique l’impérative nécessité de venir sur place pour palper ce que les Israéliens sentent: » On comprend mieux que les LFI n’ont jamais mis les pieds en Israël car s’il y étaient venus, jamais ils n’oseraient parler comme ils le font et proposer la solution à deux Etats! »

20:29 – La Revue de presse du 20 février 2025

Les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées au retour des 4 otages assassinés

Qu’écrivent les éditorialistes en cette difficile journée?

Le retour sur scène d’Idan Amedi, l’un des héros de la guerre!

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 20 février 2025.

27:31 – L’invité de la rédaction du 20 février 2025 : Après l’épreuve, savoir demander pour quoi elle arrive… Dr Michel Aboulafia, pédopsychiatre et directeur de l’institut de psychothérapie juive Mahon Aboulafia spécialiste en psychologie juive sur les leçons que l’on doit tirer d’événements tragiques comme la disparition de Kfir et Ariel Bibas : « Après une épreuve il ne faut pas demander: pourquoi mais pour quoi?Que va-t-on faire de ce qui arrive, comment va -t-on rejaillir de ces événements tragiques! »