00:00 – Le Journal de la matinée du 20 avril 2025 Un soldat israélien tué dans le nord de la Bande de Gaza C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 20 avril 2025.

05:49 – L’invité de la rédaction du 20 avril 2025 : Le rôle déterminant des eclaireurs bédouins de Tsahal Col (rés.) Olivier Rafowicz, porte-parole de Tsahal à propos de la mort du premier soldat israélien depuis 3 mois, le sergent chef Nassasra, un éclairaeur bédouin de Tsahal :” Les soldats éclaireurs bédouins jouent un rôle déterminant dans la guerre contre le Hamas. Ils nous rappellent que nous sommes tous unis dans ce combat contre le mouvement terroriste »

13:41 – L’invité de la rédaction du 20 avril 2025 : »Il y a des médecins réservistes qui veulent la poursuite de la guerre! » Dr Gilles Morali, qui s’insurge contre la petition des médecins réservistes opposés à la poursuite de la guerre:” C’est contraire à toute déontologie. Il y a beaucoup de médecins qui s’opposent à cette pétition et qui veulent que la guerre continue jusqu’à l’écrasement du Hamas! »

23:04 – La Revue de presse du 20 avril 2025 La mort d’un soldat israélien. Commentaires La vidéo de Binyamin Netanyahou est critiquée par les commentateurs. La disparition du rav Meïr Mazouz, leader spirituel de la communauté des originaires de Tunisie. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 20 avril 2025.

29:44 – L’invité de la rédaction du 20 avril 2025 : La disparition d’une sommité rabbinique hors pair! Dr Rav Eric Bellaïche, guide spirituel de la communauté Ohavey Tsion des originaires de Tunisie à Jérusalem brosse le portrait du rav Mazouz zal:” Il était très proche du rav Ovadia mais leurs chemins politiques se sont séparés car le rav Mazouz était lié à la droite radicale et avait fustigé les accords d’Oslo”

39:20 – L’invité de la rédaction du 20 avril 2025 : »La mimouna c’est aussi gagner mais redonner aux plus nécessiteux » Avraham Azoulay nous fait partager sa manière de célébrer la mimouna: “La mimouna a plusieurs explications. L’une d’elles c’est lié au “mimoun” à l’argent. On peut gagner de l’argent mais à condition ensuite de partager et de redonner aux plus nécessiteux”