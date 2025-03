00:00 – Le Journal de la matinée du 2 mars 2025 Israël suspend l’aide humanitaire dans Gaza C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 2 mars 2025.

05:10 – L’invité de la rédaction du 2 mars 2025. : Vers une reprise possible des combats… Le colonel (rés.) Meïr Dahan commente les derniers développements à l’issue de la première phase de l’accord à Gaza : »Nous devons libérer les otages, mais nous nous dirigeons vraisemblablement vers une reprise des combats face à un Hamas considérablement affaibli » !

23:42 – La Revue de presse du 2 mars 2025.

Les sites d’information évoquent un accord Israël-USA sur une prolongation de la première phase. Le Hamas s’oppose.

Révélation: l’attaché des Renseignements militaires de Netanyahou ne l’a pas prévenu des mouvements du Hamas dans la nuit du 6 au 7 octobre

Le sondage du Maariv : 50 % des Israéliens veulent la fin ou le report du procès Netanyahou

30.04 – L’invité de la rédaction du 2 mars 2025. : »Netanyahou ne serait jamais tombé dans le piège de Trump »! Avi Pazner, ancien ambassadeur et diplomate chevronné, sur la rencontre explosive entre Trump et Zelensky : »Jamais Netanyahou n’aurait agi comme Zelensky face à Trump. De plus, le président est un ami d’Israël, alors qu’il ne supporte pas Zelensky depuis longtemps ».