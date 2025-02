00:00 – Le Journal de la matinée du 2 février 2025 Yarden Bibas, Ofer Kalderon et Keith Siegel libérés hier. C’est le grand titre du journal de Daniel Haik ce 2 février 2025.

05:25 – L’invité de la rédaction du 2 février 2025 : »Netanyahou ne sera pas le pantin de Donald Trump! » David Sadoun, membre du Likoud à propos de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump , mardi: « Netanyahou n’est pas le pantin de l’Amérique et il défendra même devant Trump les intérêts d’Israël et refusera la création d’un Etat palestinien même en échange d’une normalisation avec les Saoudiens! »

21:08 – La Revue de presse du 2 février 2025 - Le retour des trois otages et les commentaires qu’il suscite.

La nomination du général Eyal Zamir comme 24ème chef d’Etat-major de Tsahal

La visite de Netanyahou à Washington. Commentaires

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 2 février 2025.

27:36 – L’invité de la rédaction du 2 février 2025 : Tenir compte de la souveraineté d’Israël – David Saada, ancien directeur du FSJU à propos du dilemme d’Israël autour du prix à payer pour la libération des otages : » L’Etat d’Israël doit défendre sa souveraineté retrouvée sur la Terre d’Israël. Et de nos jours la Halacha doit tenir compte de ce paramètre majeur qui est malheureusement un peu oublié! «