00:00 – Le Journal de la matinée du 2 avril 2025 Tsahal élargit son opération terrestre dans la bande de Gaza C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 2 avril 2025.

05:31 – L’invité de la rédaction du 2 avril 2025 : »Qu’y a-t-il de pénal à faire des affaires avec le Qatar…? » Raphaël Amzallag, membre du Likoud réagit aux développements dans l’affaire Qatargate: ”Est-ce qu’il s’agit d’une affaire pénale? Y a-t-il une loi qui interdit de faire des affaires avec le Qatar, plutôt qu’avec l’Egypte?! Il s’agit là, à nouveau d’une affaire dans laquelle le parquet aspire à toucher Netanyahou! »

23:40 – La Revue de presse du 2 avril 2025 Les manchettes et les commentaires autour de l’affaire Qatargate Tsahal etend son opération terrestre dans le sud de la bande de Gaza. L’émouvant témoignage d’Elia Cohen,revenu après 505 jours de détention Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 2 avril 2025.

29:57 – L’invité de la rédaction du 2 avril 2025 : « Je suis en train de voir la justice française mourir ! » Me Gilles William Goldnadel, avocat et chroniqueur réagit à la condamnation de Marine Le Pen: “J’écrirais peut-être comment j’ai vu la Justice française mourir devant moi. Il y a 30 ans lorsqu’un client entrait dans mon bureau je pouvais determiner son avenir en fonction de ses actes. Aujourd’hui j’ai plus peur que lui!