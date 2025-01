00:00 – Accord historique entre Israël et le Hamas C’est le grand titre du journal de Olivier Granilic ce 19 Janvier 2025.

06:12 – L’invité de la rédaction du 19 Janvier 2025 : Un accord dangereux pour la sécurité d’Israël. Les ministres d’Otzma Yehoudit ont annoncé leur démission du gouvernement. Selon Itamar Ben Gvir, chef du parti, l’accord avec le Hamas représente une capitulation du gouvernement israélien. Meir Ben Hayoun, porte-parole francophone d’Otzma Yehoudit, détaille les raisons de cette opposition.

21:58 – La Revue de presse du 19 Janvier 2025 La dépouille du soldat Oron Shaul retrouvée et récupérée par Tsahal. 1ère étape de l’accord entre Tsahal et le Hamas prévu pour aujourd’hui. Attaque au couteau hier à Tel Aviv. Retrouvez la revue de presse d’Olivier Granilic ce 19 Janvier 2025

29:52 – L’invité de la rédaction du 19 Janvier 2025 : Cet accord est un devoir moral et éthique. Meir Dahan, colonel de réserve et expert en sécurité, affirme que Tsahal devra intensifier ses opérations en Judée et Samarie après la libération des terroristes. Selon lui, Israël n’avait pas d’autre option que de conclure un accord avec le Hamas pour obtenir la libération des otages.