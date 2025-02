00:00 – Le Journal de la matinée du 19 février 2025 Israël se prépare à la restitution des corps de 4 otages, demain. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 19 février 2025.

05:33 – L’invité de la rédaction du 19 février 2025 : Israël entre douleur et soulagement Dr David Shapira, historien, guide et écrivain sur la libération des dépouilles d’otages et celle des otages vivants: « Cela me rappelle cette douloureuse transition entre le deuil du Yom Hazikaron et la joie du Yom Haatsmaout. Notre société va être bouleversée par cette transition entre la douleur de jeudi et la joie de shabbat! »

17:43 – La Revue de presse du 19 février 2025 - Les manchettes d’espoir et de douleur, en perspective de la libération d’otages morts et vivants. Commentaires - Les termes secrets de l’accord de cessez-le-feu - Le difficile retour d’un Israélien dans sa maison dévastée à Métoula dans l’extrême nord d’Israël Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 19 février 2025.

24:20 – L’invité de la rédaction du 19 février 2025 : »Il faut absolument créer une zone de sécurité au Sud-Liban ». Dr Edy Cohen, orientaliste, spécialiste du Liban: « L’accord de cessez-le-feu est mauvais. Si j’habitais sur la frontière nord je n’aurais pas permis à mes enfants de revenir. Il faut rectifier l’accord et créer une zone de sécurité au nord de la frontière! »