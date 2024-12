00:00 – Le Journal de la matinée du 19 décembre 2024 : Tsahal frappe massivement les Houtis au Yémen C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 19 décembre 2024.

04:59 – L’invité de la rédaction du 19 décembre 2024 : Israël a restauré son pouvoir de dissuasion Myriam Shermer, politologue réagit aux derniers développements sécuritaires et politiques: « Avec les succès sécuritaires de septembre et d’octobre et avec la victoire de Trump en novembre, Israël a restauré son pouvoir de dissuasion et a retrouvé son statut de puissance régionale! »

26:11 – La Revue de presse du 19 décembre 2024 - Vers un accord sur la libération des otages. - Les mères de soldats post-traumatiques - Assad aurait négocié sa survie avec Israël Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 19 décembre 2024

29:50 – L’invité de la rédaction du 19 décembre 2024 : La Hassidout c’est la recherche de la vérité profonde! Michel Allouche, ingénieur et traducteur en français des œuvres du rav Adin Steinsaltz explique la signification du Youd Tet Kislev, roch hachana laHassidout: » Je voudrais rappeler une parole du rav Adin Steinsaltz qui disait que la Hassidout c’est la recherche de la Vérité profonde. Certains philosophes affirment que la vérité ne se définit pas elle se découvre au travers d’un limoud, d’un nigoun ! »