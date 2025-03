00:00 – Le Journal de la matinée du 18 mars 2025 Fin du cessez-le-feu: offensive aérienne de Tsahal contre le Hamas C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 18 mars 2025.

05:39– L’invité de la rédaction du 18 mars 2025 : L’offensive aérienne de Tsahal a pris de cours le Hamas Lt-col(rés.) Stéphane Goldin, ancien officier des unités spéciales de Tsahal, expert sécuritaire à propos de l’attaque israélienne contre Gaza: “Cette offensive a surpris avant tout le Hamas par son ampleur. Mais elle a moins surpris en Israël surtout après que le nouveau chef d’état-major de Tsahal a déclaré que l’année 2025 allait être une année de guerre!”

17:50 – La Revue de presse du 18 mars 2025 les sites d’informations se focalisent sur l’opération aérienne de Tsahal contre le Hamas à Gaza. L’affaire Ronen Bar fait les manchettes des quotidiens ce matin Nombreux commentaires dans la presse autour du limogeage de Ronen Bar. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 18 mars 2025

24:51 – L’invité de la rédaction du 18 mars 2025 : »L’extrême gauche israélienne soutient le Hamas. Ce sont des traitres » Amir Weitman, président groupe des Libéraux au Likoud réagi aux Israéliens de gauche qui accusent Netanyahou et pas le Hamas d’avoir violé les termes de l’accord: “L’extrême-gauche a perdu la tête. Ce sont des traitres. C’est tragique mais lorsque Yaïr Galon, disculpe le Hamas et accuse Israël d’avoir violé l’accord, impossible d’utiliser un autre terme

40:28 – L’invité de la rédaction du 18 mars 2025 : »Netanyahou est mu par des intérêts personnels et contre l’intérêt de la Nation » Marco Sarrabia, membre du parti démocrate-travailliste qui dénonce le maintien au pouvoir de Netanyahou après qu’il a décidé de limoger Ronen Bar: “Depuis le 7 octobre Mr Netanyaou n’est plus Mr Sécurité. Sa responsabilité est engagée dans les 1200 morts de cette journée. Netanyahou agit pour des interêts personnels et contre l’intéret de la Nation!”