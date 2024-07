00:00 – Le Journal De La Matinée Du 18 Juillet 2024 L’urgence d’un accord sur la libération des otages C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 18 Jullet 2024 04:59 – L’invité de la rédaction du 18 Juillet 2024 : Le budget de la Défense nationale a doublé! Yaelle IIfrah, conseillère en économie et consommation sur l’impact de 9 mois de guerre sur l’économie israélienne: ” Préparer un budget dans un etat en guerre c’est prendre des décisions tres douloureuses. Pour financer les immenses dépenses militaires faites par Israël, il a fallu doubler le budget de la Défense Nationale . Et le plus stupéfiant c’est que le gouvernement a décidé de ne pas compter! 25:09 – La Revue De La Presse Du 18 Juillet 2024 Les pressions des familles d’otages en faveur d’un accord Comment les Renseignements militaires se sont laissés duper par le Hamas Augmentation de 400% dans le nombre de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 18 Juillet 2024