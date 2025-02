00:00 – Le Journal de la matinée du 18 février 2025 Tsahal se retire aujourd’hui du Sud Liban C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 18 février 2025.

04:59 – L’invité de la rédaction du 18 février 2025 : Négocier la seconde phase pour finaliser la première phase Amir Weitmann, président du groupe des Libéraux au Likoud sur la situation dans le Sud à l’issue de la première phase de l’accord: « Le fait de négocier la seconde phase permet seulement de maintenir la pression sur le Hamas afin qu’il aille au bout de la première phase et libère les otages »

22:58 – La Revue De La Presse Du 18 février 2025

Débuts des pourparlers sur la seconde phase. Commentaires

Sondage de la chaine 12: 68% des Israéliens : la libération des otages est prioritaire.

L’émouvant témoignage spirituel de l’ex-otage Emily Damari

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 18 février 2025.

29:37 – L’invité de la rédaction du 18 février 2025 : Tension accrue au Sud-Liban entre le Hezbollah et l’armée libanaise Jacques Nériah, ancien officier supérieur des Renseignements militaires sur le repli de Tsahal du Sud Liban et son remplacement par l’armée libanaise: « L’armée libanaise est confessionnelle. Ses brigades sont soit chiites soit sunnites soit chrétiennes et cela rend sa tâche plus difficile. Il y a une tension montante entre le Hezbollah et l’armée libanaise dans le Sud Liban! «